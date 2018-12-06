Москалькова попросила пересмотреть дело Льва Пономарева

СЕГОДНЯ 18:16 2018-12-06T18:42:58+03:00

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Татьяна Москалькова попросила пересмотреть решение в отношении правозащитника Льва Пономарева. Об этом сообщается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в России.

Просьбу пересмотреть решение Тверского суда Татьяна Москалькова в письменном виде направила в Московский городской суд.

«Татьяна Москалькова просит судебные органы принять к сведению возраст и наличие болезней правозащитника, а также обстоятельства, связанные с личностью задержанного и характером совершенного им правонарушения», - указано на сайте Уполномоченного.

По мнению Москальковой, наказание для правозащитника является несоразмерным и не учитывающим всех обстоятельств дела. Уполномоченный по правам человека просит обратить внимание на преклонный возраст, наличие болезней и род общественной деятельности.

«...исходя из принципа гуманизма, милосердия и справедливости прошу пересмотреть постановление Тверского районного суда г. Москвы от 5 декабря 2018 года в отношении Пономарева Л.А.», - написала Москалькова.

Напомним, что в конце октября 77-летнего правозащитника задержали у здания ФСБ во время акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Его обвинили в нарушении установленного порядка проведения митинга.

Накануне Тверской суд Москвы признал Льва Пономорева виновным и назначил ему наказание в виде ареста на 25 суток.