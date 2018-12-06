2018-12-06T18:46:26+03:00
Экономика

Facebook потерял 9,5 миллиардов долларов после скандала с утечкой документов

Акции компании рухнули в цене, ущерб исчисляется огромными суммами
Ася РОМАНЧУК
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Стоимость Facebook упала на 9,5 миллиардов долларов из-за скандала, связанного с утечкой данных пользователейСтоимость Facebook упала на 9,5 миллиардов долларов из-за скандала, связанного с утечкой данных пользователейФото: REUTERS
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Акции Facebook рухнули на бирже после скандала с утечкой документов компании. За сутки снижение составило не менее 2,5 процентов, что повлекло огромный ущерб для бизнеса.

По оценкам экспертов, общая стоимость компании сейчас составляет 379 миллиардов долларов. Падение – 9,5 миллиардов долларов.

Утечка данных связана с поступком Британского парламента. Получив доступ к двум сотням внутренним документам, парламентарии решили выставить их в общий доступ, пишет Gazeta.ru.

Эти документы, как считают в Лондоне, подтвердят, что компания сознательно передавала партнерам, в том числе аналитической фирме Cambridge Analytica, личные данные большого числа своих пользователей.

Компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные не на 50 миллионов пользователей социально сети Facebook, а на 87 миллионов. Такое мнение высказал технический директор Facebook Майк Шрепфер.

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