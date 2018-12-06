Тереза Мэй допустила отмену Brexit

СЕГОДНЯ 18:57 2018-12-06T19:23:03+03:00

Тереза Мэй предложила три сценария по Brexit Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании рассказала о трех сценариях, связанных с выходом страны из ЕС

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Тереза Мэй допустила отказ от Bpexit. Премьер-министр Великобритании рассказала о трех возможных сценариях, связанных с выходом страны из ЕС.

«Есть три варианта: первый это покинуть Евросоюз с соглашением, два других — это покинуть его без соглашения или отказаться от выхода совсем», — цитирует Мэй издание Reuters.

По мнению политика, отвергнуть голос британского народа, высказанный на референдуме, - это неправильно.

Напомним, что в конце марта 2019 года Великобритания планирует покинуть Европейский союз. К этому времени Лондону необходимо будет заключить с Брюсселем соглашение об условиях выхода.

На данный момент текст соглашения, предложенный Терезой Мэй находится на рассмотрении в британском парламенте. Там проходят дебаты, которые завершатся голосованием 11 декабря.

Отметим, что текст соглашения о Brexit и декларацию о будущих отношениях уже утвердили главы 27 стран Евросоюза.