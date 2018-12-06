Названы номинанты на «Золотой глобус» в 2019 году

СЕГОДНЯ 21:45 2018-12-06T22:33:38+03:00

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В Нью-Йорке на церемонии Ассоциации иностранных журналистов при Голливуде объявлены номинанты на 76-ю премию «Золотой глобус». Трансляция прошла на официальном сайте goldenglobes.com.

Известно, что в категории «Лучший драматический фильм» представлены картины «Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Звезда родилась».

В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» представили работы «Фаворитка», «Безумно богатые азиаты», «Зеленая книга», «Мэри Поппинс возвращается» и «Власть».

В категорию «Лучший иностранный фильм» вошли драма «Рома» мексиканского режиссера Альфонса Куарона, бельгийско-нидерландская драма «Девочка», немецкий фильм «Работа без авторства», ливано-американский фильм «Капернаум» и японская картина «Магазинные воришки».

На звание «Лучший режиссер» будут претендовать Адам Маккей, Альфонсо Куарон, Питер Фаррелли, Спайк Ли и Брэдли Купер.

Категорию «Лучший анимационный фильм» представят «Суперсемейка 2», «Остров собак», «Ральф против интернета», «Человек-паук: Через вселенные» и «Мирай из будущего».

В число номинантов в категории «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» вошли Брэдли Купер, Уиллем Дефо, Лукас Хеджес, Джон Дэвид Вашингтон и Рами Малек.

На награду в номинации «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» претендуют Кристиан Бейл, Лин-Мануэль Миранда, Роберт Редфорд, Вигго Мортенсен и Джон Си Райли.

Лучшим актером в телефильме или мини-сериале могут стать Антонио Бандерас, Даниэль Брюль, Даррен Крисс, Бенедикт Камбербэтч или Хью Грант.

Награду в категории «лучшая женская роль в драматическом фильме» могут получить Леди Гага, Николь Кидман, Гленн Клоуз, Розамунд Пайк и Мелисса Маккарти.

В категории «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» представлены Эмили Блант, Оливия Колман, Элси Фишер, Шарлиз Терон и Констанс Ву.

Претендуют на звание «Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале» Эми Адамс, Патриша Аркетт, Лора Дерн, Конни Бриттон и Реджина Кинг.

Лучшим драматическим сериалом может стать «Американцы», «Телохранитель», « Убивая Еву», «Возвращение домой» и «Поза».

В номинации «Лучший комедийный сериал выдвинуты «Барри», «Шучу», «Удивительная миссис Мейзел», «В лучшем мире» и «Метод Комински»

В категории «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм» поборются «Алиенист», «Побег из тюрьмы Даннемора», «Острые предметы», «Чрезвычайно английский скандал» и «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений».