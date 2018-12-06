Эйфелеву башню закроют на сутки из-за акции «желтых жилетов»
Главная достопримечательность Парижа не будет работать 8 декабря
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В Париже закроют для посетителей Эйфелеву башню из-за акции протеста «желтых жилетов». Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте достопримечательности.
Попасть на Эйфелеву башню посетители не смогут 8 декабря.
«В связи с демонстрациями, которые будут проходить в Париже <...> закрыта для посетителей в субботу, 8 декабря», - говорится в сообщении.