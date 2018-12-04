Французское правительство пошло на уступки «желтым жилетам»
Власти Франции ввели мораторий на повышение налогов на топливо из-за двухнедельного протеста «желтых жилетов».
Как сообщает РИА Новости, об этом официально объявил премьер страны Эдуар Филипп во время встречи с депутатами партии «Вперед, республика».
Напомним, что почти две недели в Париже и других городах Франции проходят митинги против повышения цен на бензин. Протестующие блокируют аэропорты и устраивают массовые беспорядки.
Накануне «желтые жилеты» потребовали отставки французского правительства. В результате президент Эммануэль Макрон был вынужден отказаться от поездки в Сербию.
На данный момент в Париже оценивают ущерб от многочисленных погромов. Сильные разрушения были нанесены музейным помещениям Триумфальной арки.