Французское правительство пошло на уступки «желтым жилетам»

СЕГОДНЯ 15:05 2018-12-04T15:06:45+03:00

Премьер страны Эдуар Филипп объявил мораторий на повышение налогов на топливо из-за массовых беспорядков

Изменить размер текста: A A

Власти Франции ввели мораторий на повышение налогов на топливо из-за двухнедельного протеста «желтых жилетов».

Как сообщает РИА Новости, об этом официально объявил премьер страны Эдуар Филипп во время встречи с депутатами партии «Вперед, республика».

Напомним, что почти две недели в Париже и других городах Франции проходят митинги против повышения цен на бензин. Протестующие блокируют аэропорты и устраивают массовые беспорядки.

Накануне «желтые жилеты» потребовали отставки французского правительства. В результате президент Эммануэль Макрон был вынужден отказаться от поездки в Сербию.

На данный момент в Париже оценивают ущерб от многочисленных погромов. Сильные разрушения были нанесены музейным помещениям Триумфальной арки.