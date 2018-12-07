2018-12-07T01:46:17+03:00
Политика

США не планируют военный ответ на инцидент в Азовском море

В Пентагоне отметили, что сосредоточены на помощи Украине в реформировании армии и повышении обороноспособности
Юлия ДИВЕЕВА
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Соединенные Штаты не обсуждают возможности военного ответа на действия России в Керченском проливе. Такое заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд .

Он подчеркнул, что в отношениях с Украиной Пентагон сосредоточен на оказании республике помощи в реформировании вооруженных сил, а также на обеспечении ее оборонными возможности, для повышения обороноспособности.

По словам генерала, не стоит смешивать помощь Украине и инцидент в Азовском море. При этом он отметил, что его обязанности заключаются в том, чтобы президент США Дональд Трамп имел перед собой все возможные варианты ответных действий с применением вооруженных сил.

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