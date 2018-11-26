2018-11-26T01:35:20+03:00
Политика

Украинские военные корабли пытались без должного уведомления прорваться к Керченскому мосту. Но получили отпор

Военкор "КП" - о неудавшейся "разведке боем"
Александр КОЦ@sashakotsспециальный корреспондент
Поделиться:
Комментарии: comments7
Никто в Киеве даже не пытался объяснить, зачем корабельная группа отправилась в Азовское море. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике КрымНикто в Киеве даже не пытался объяснить, зачем корабельная группа отправилась в Азовское море. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым
Изменить размер текста:

Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины...

Так думали героические украинские моряки, выходя из одесского порта. А в Киеве (и не только) злорадно потирали руки. Экипажи украинских кораблей не знали, что их верховный главнокомандующий собирается цинично использовать их ради внутри- и внешнеполитической выгоды.

Если у вас не возникает ощущения срежиссированности воскресных событий в Черном море, то вы атипично наивный, по нынешним временам, человек. Первое, что бросается в глаза, - это фантастическая (для выходного дня) слаженность всех заинтересованных украинских ведомств. И их готовность комментировать происходящее у побережья Крыма едва ли не раньше, собственно, происходящего. От заготовленных заранее гневных нот МИДа, до удивительно информативной онлайн-трансляции событий в Фейсбуке ВМС Украины. Знаете, чего в них не было? Цели похода.

Никто в Киеве даже не пытался объяснить, зачем корабельная группа (как гордо была названа эта экспедиция) отправилась в Азовское море. Когда ровно два месяца назад по этому маршруту из Одессы в Азовское море отправились поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» ВМС Украины, политес был соблюден до запятой — заявка, очередность прохождения под мостом, лоцманское сопровождение... Украина выдала этот переход за великую перемогу, хотя многие понимали, что Киеву пришлось пойти на все законные требования Москвы.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

В этот раз решили обойтись без формальностей, нарушить госграницу и на дурака заявиться под Крымский мост. Честно говоря, поначалу мне это напомнило Славянск, когда ВСУ и Нацгвардия, не спеша, прощупывали, насколько далеко им позволено зайти:

«Давай с миномета пальнем. А давай с гаубицы. Не видать «зеленых человечков»? Давай пару эрэсов (реактивный снаряд — Ред.) в жилой сектор. Молчат? Давай полпакета. Пакет «Градов». Батарею!!!» Все мы знаем, чем это закончилось для жителей Донбасса.

И если бы в Керченском проливе наглость украинских кораблей спустили на тормозах, они бы борзели также, как в Донбассе. Понятно, что Порошенко преследовал свои, сугубо политические цели. С одной стороны — попытаться выправить свой плачевный рейтинг в преддверии мартовских выборов президента Украины. С другой — заручиться аргументами к очередному обсуждению статуса Азовского моря, которое власти Украины хотят сделать международным. Чтобы в него могли заходить корабли НАТО. Чего Россия, по понятным причинам допустить не может. Потому что в таком случае на Азове может появиться военно-морская база Североатлантического альянса.

В идеальном варианте Киев рассчитывал на самые радикальные действия россиян. Это было бы очень кстати перед грядущим саммитом G-20, на котором планируется встреча Путина и Трампа. И, разумеется, на кровавый исход рассчитывали не только в Киеве, но и а кабинетах кураторов нынешних украинских властей.

С одной стороны, топить украинские корабли — это сыграть по навязанному Киевом и его «партнерами» сценарию. С другой — пропустить через Керченский полив, значит обеспечить Украине очередную перемогу, которая сыграет на руку действующему режиму Порошенко. Третий вариант (единственно верный в этой ситуации) — захват кораблей-нарушителей - казался малореальным. Неужели, новый Славянск?

Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

Но с наступлением темноты стало ясно, что в Азовское море украинских «безбилетников» никто пускать не будет. Какие меры предприняла российская сторона - станет понятно в ближайшие часы. Но даже в ВМС Украины признали, что их были "принуждены к остановке». А ФСБ России сообщила, что три украинских катера вернулись в Бердянск. Однако речь идет о тех кораблях, которые выдвинулись на подмогу украинской «экспедиции» со стороны азовского моря. Все же основные воскресные события происходили с другой стороны Крымского моста — в Черном море.

Как бы то ни было, нынешняя провокация Киева, которая по сути являлась разведкой боем, вряд ли может считаться удачной. Россиянам даже не пришлось задействовать высокотехнологичные системы, как это было с американским эсминцем «Дональдом Куком», который был ослеплен нашими системами РЭБ (радио-электронной борьбы). А если информация с захватом подтвердится, то можно с уверенностью говорить о том, что желание борзеть у Киева отбито. Да и о перспективах Порошенко как кандидата в президенты можно смело забыть. Такого позорного поражения электорат ему не простит.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ФСБ: Задержаны три украинских корабля

Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушившие границу России были задержаны. Для остановки нарушителей было применено оружие, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения. Всем им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет. (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Пограничный конфликт: Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

Воскресным днем 25 ноября незалежная напомнила, что является великой морской державой на страх соседям. Пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорываться к российскому Керченскому проливу. Но столкнулись с погранкораблями ФСБ. Отвечаем на несколько вопросов о несостоявшейся морской перемоге. (подробности)

РЕАКЦИЯ

"Безопасность Крыма обеспечена надежно": Аксенов о провокации со стороны украинских властей

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность полуострова обеспечена надежно и в полном объеме. Он уверен, что за сегодняшней провокацией стоят "западные хозяева киевского режима". (подробности)

Пушков заявил, что Порошенко лично отдал приказ нарушить границу России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уверен, что президент Украины Петр Порошенко лично отдал приказ кораблям Военно-морских сил (ВМС) незалежной нарушить российскую границу. При этом сенатор назвал действия украинских судов «намеренной провокацией». (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр КОЦ

 
Читайте также
Константин Затулин: Из-за указа Ельцина беженцы с Украины до сих пор не могут получить убежище в России
Из 2,5 миллиона украинцев, приехавших в Россию, только 24 получили статус «носитель русского языка». Об этом на пресс-конференции в «КП» и в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ
За кресло губернатора Приморского края поборются 5 кандидатов
Представители избирательной комиссии провели открытый брифинг, на котором подробно рассказали о процедуре регистрации кандидатов на выборы 16 декабря и обо всех допущенных политиками нарушениях [мнения экспертов]
Пять десантников на вертолетной платформе 15 минут летали над Кремлем: Что известно об учениях ФСО в Москве
Корреспондент «Комсомолки» Александр Гамов расспросил о необычной «воздушной операции» начальника Центра по связям с прессой и общественностью ФСО России Александра Ряскова [видео]
Новости 24
США применили слезоточивый газ против нелегалов на границе с Мексикой
Тренер Татьяна Тарасова обвинила СМИ в травле фигуристки Медведевой
ФСБ: Задержаны три украинских корабля
В работе YouTube снова случился масштабный сбой
В польские магазины поступил кокаин в коробках с бананами
На «Детском Евровидении - 2018» победила 13-летняя девочка из Польши
Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге
Более 110 человек пострадали при землетрясении на ирано-иракской границе
Спектакль с Владимиром Этушем отменили из-за состояния его здоровья
Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Террористы при химатаке в Алеппо использовали самодельные мины
В Средиземное море вошла ударная группа десантных кораблей США
В Калифорнии локализовали самый крупный природный пожар в истории штата
Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави
На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов
Британский парламент получил доступ к внутренним документам Facebook
Трамп похвалил себя за снижение мировых цен на нефть
Российские Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации Украины
Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает все обвинения в свой адрес
Пушков заявил, что Порошенко лично отдал приказ нарушить границу России
Евродепутат от Чехии объяснил слова главы МИД республики о «российской угрозе»
Лавров заявил, что противники «Северного потока - 2» хотят понравиться США
Туск пообещал, что ЕС и Британия «останутся лучшими друзьями»