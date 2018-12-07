2018-12-07T06:12:54+03:00
Политика

Депутаты Верховной рады подрались в эфире парламентского телеканала

Член фракции “Блок Петра Порошенко” Олег Барна ударил внефракционного депутата Юрия Левченко [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Драка депутатов Верховной рады на ток-шоу. Фото: скришот видеоДрака депутатов Верховной рады на ток-шоу. Фото: скришот видео
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Два депутата Верховной рады Украины подрались в студии парламентского телеканала “Рада” прямо в прямом эфире. Член фракции “Блок Петра Порошенко” Олег Барна ударил, а потом повалил на пол внефракционного народного избранника Юрия Левченко.

Позже телеканал выложил запись скандального инцидента у себя на YouTube. Ссора началась, когда Барна заявил, что депутаты не принимавшие участия в силовой операции в Донбассе и не служили не имеют права высказывать свое мнение о введении военного положении и бюджете страны. Он назвал противников своей фракции “политическими импотентами”, которые ничего не делают для страны.

Депутаты Верховной рады подрались в эфире парламентского телеканала .Драка Барна и Левченко на программе телеканала "Рада"

Левченко в ответ назвал Барну "прислужником олигархата". Он также высказал мнение, что “порошенковец” "показал свой уровень, как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве".

Это Барну вывело из себя, он подошел к оппоненту и распустил руки. Левченко пытался встать и защитится, но в конечном итоге оказался на полу вместе с креслом, на котором сидел. Барна ушел из студии, а Левченко продолжил обсуждение, заверив, что он в норме.

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