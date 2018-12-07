Финал Гран-При 2018: Алина Загитова заявила, что волнение помешало ей в короткой программе

СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-07T09:47:59+03:00

Алина Загитова пока что лишь вторая после короткой программы финала Гран-При. Фото: REUTERS

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Олимпийская чемпионка 2018 Алина Загитова завершила на 2 месте короткую программу в финале Гран-При. Она уступила почти пять баллов японке Рике Кихире. Обоим спортсменкам по 16 лет. После выступления Загитова назвала причину неудачи:

- Думаю, дело в нервах, это идет от головы. Проблема во всех этих мыслях. Но необходимо все равно выходить на лед и делать свою программу, - сказала Алина Загитова на пресс-конференции после своего выступления.

По итогам короткой программы у Загитовой - 77,93 балла, а у японки Рики Кихиры - 82,51 балла, что является новым мировым рекордом в женском одиночном катании.

Отметим, что Алина Загитова проводит свой второй сезон во взрослом фигурном катании. В прошлом она с успехом выиграла чемпионат России, финал Гран-При, чемпионат Европы и Олимпиаду в Пхенчхане. Произвольная программа у женщин в Ванкувере будет представлена 8 декабря, но из-за разницы в часовых поясах в Москве это будет уже полночь 9 декабря. По итогам этого выступления будет определен победитель финала Гран-При.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Финал Гран-при. Ванкувер, Канада

Женщины. Короткая программа.

1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (мировой рекорд)

2. Алина Загитова (Россия) – 77,93

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65

4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23

5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52

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