Главу УФСИН привлекли к дисциплинарной ответственности из-за ситуации с Цеповязом

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-07T10:19:09+03:00

Ранее в сети появились фотографии из колонии под Амуром, на которых член "банды Цапков" есть крабов и шашлыки

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Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Амурской области Олег Завьялов был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности из-за инцидента в одной из колоний региона.

Напомним, что ранее в Сети появились фотографии, на которых запечатлен осужденный по делу "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, уплетающий крабов и шашлыки. После проверки колонии № 3 выяснилось, что мужчина постоянно получал передачи с различными деликатесами, мог свободно прогуливаться по территории тюрьмы и встречаться с любыми заключенными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/676944" frameborder="0"></iframe> Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки

"По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности",- передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во ФСИН подчеркнули, что в отношении руководства колонии, где отбывает наказание Цеповяз, также продолжается проверка,

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".