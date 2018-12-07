2018-12-07T11:47:59+03:00
Наука

В китайском руднике нашли необычные следы, которые могли оставить динозавры

Специалисты обнаружили следы с одним, двумя, тремя и четырьмя пальцами
Ася РОМАНЧУК
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Ученые исследуют следы, оставленные, предположительно, динозаврамиУченые исследуют следы, оставленные, предположительно, динозаврамиФото: REUTERS
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Во время взрывных работ в китайском руднике были обнаружены необычные следы, которые могли оставить динозавры. О находке сообщили куда следует и вскоре в шахте была команда исследователей.

Специалисты отмечают, что следов много и они разные. Есть с одним, двумя, тремя и четырьмя пальцами. Наверняка отпечатки принадлежат плотоядным существам. Сам факт обнаружения следов в данном месте может свидетельствовать, что древние ящерицы умели плавать, вопреки предположениям об обратном.

Сейчас в китайской провинции Сычуань в открытом разрезе по добыче медной руды разрезе «Саньбилога» ведутся исследования.

Палеонтологи предполагают, что данное место, которое находится рядом с уездом Чжаоцзюэ, сто миллионов лет назад было огромным озером, на берегах которого жили рептилии, сообщает сайт argumenti.ru Аналогичная находка была сделана 30 лет назад в Боливии. Ученые предполагают, что там тоже было огромное озеро, а следы оставили динозавры.

Ранее ученые обнаружили следы крошечных динозавров в Южной Корее.

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