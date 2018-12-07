2018-12-07T12:20:03+03:00
В мире

Казахстан сократит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+

В ближайшее время Казахстан сможет достичь добычи в 370 тыс. баррелей в сутки
Сакина НУРИЕВА
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Казахстан сократит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+Казахстан сократит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Казахстан готов снизить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ и не намерен просить для себя особых условий по объемам сокращаемой добычи. Об этом заявил министр энергетики страны Канат Бозумбаев.

"Мы будем как обычно поддерживать. Мы готовы сокращать, снижать", - сказал министр.

Он отметил, что конкретные объемы сокращения добычи будут зависеть от итогов переговоров.

Бозумбаев также сообщил, что Казахстан в ближайшее время сможет достичь добычи в 370 тыс. баррелей в сутки на месторождении Кашаган.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что 6 декабря в Вене приступили к заседанию министров стран ОПЕК+ (Организация стран-экспортёров нефти). Стороны во время переговоров выслушали рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

7 декабря стало известно, что альянс проведет еще одну встречу по сокращению добычи нефти.

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