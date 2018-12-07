Пользователи проекта "Книги в метро" скачали более 100 тысяч изданий за три месяца

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-07T12:41:29+03:00

Пассажиры Московского метрополитена скачали более 100 тыс. электронных книг в проекте "Книги в метро" за три месяца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

За первые три месяца с момента запуска проекта виртуальной библиотеки "Книги в метро" пассажиры Московского метрополитена скачали уже более 100 тысяч электронных изданий. Такие цифры предоставили в пресс-службе столичной мэрии.

Отмечается, что в число самых популярных произведений онлайн-библиотеки вошли "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Ярмарка тщеславия" Уильяма Теккерея, "Путешествие к центру Земли" Жюля Верна и "Вишневый сад" Антона Чехова. Всего же в виртуальной читальне собрано более 100 книг классиков русской и мировой литературы, и это число постоянно увеличивается.

Кроме того, согласно данным на сайте мэрии, в метро продолжают размещать панно, имитирующие книжные полки. Так, накануне, одна из них появилась на станции "Пушкинская". Также подобная полка есть на "Чеховской".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что для скачивания книг достаточно прочитать специальные QR-коды с помощью камеры телефона или планшета. Уже через несколько секунд в вашем гаджете совершенно бесплатно появится выбранное издание.