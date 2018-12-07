Песков: Путина проинформировали о ситуации с фондом Сокурова

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-07T12:47:42+03:00

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Президент России Владимир Путин был проинформирован о ситуации фондом известного режиссера Александра Сокурова. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент принял услышанную информацию к сведению. Между тем, приводить каких-либо деталей по данному делу в Кремле не стали.

"Это не прерогатива администрации президента. Но, насколько я понимаю, сейчас уже каких-либо обоснованных претензий к фонду Сокурова не существует, и об этом было заявлено", - заявил Песков.

Он добавил, что в Кремле не в курсе деталей работы спецслужб, в частности ФСБ, передает ТАСС.

Напомним, что накануне один из бывших сотрудников фонда "Пример интонации" рассказал правоохранителям о возможных хищениях госсредств, выделенных на съемки фильмов. Полиция провела обыски в здании общественной организации в Санкт-Петербурге, однако никаких нарушений не выявила.

Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению коллеги Сокурова композитора Андрея Сигле, вся сложившаяся ситуация является "чистой воды провокацией".