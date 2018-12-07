Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до конца года

СЕГОДНЯ 12:33 2018-12-07T12:55:41+03:00

Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу в 2018 году Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут еще одну двустороннюю встречу до конца 2018 года. К такой договоренности пришли сами политики. Об это сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президенты России и Белоруссии условились провести еще одну встречу до нового года, главным образом, для финализации обсуждения тех вопросов в двусторонних отношениях, которые относились к категории спорных и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи", - сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что последнее общение Путина и Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге было очень продуктивным, в частности, обсуждение газового вопроса.

Сайт kp.ru писал о том, что политики не сошлись во мнении относительно стоимости топлива и устроили небольшой спор.

"Высказывались разные точки зрения, высказывалось несогласие по ряду вопросов. Это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Путина.