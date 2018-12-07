2018-12-07T15:46:51+03:00
Общество

«Аэроэкспресс» в Домодедово будет ходить каждые 30 минут

В ежедневное расписание добавят два новых рейса
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В расписании появятся два новых рейсаВ расписании появятся два новых рейсаФото: Андрей КАРА
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«Аэроэкспресс» от Павелецкого вокзала в аэропорт «Домодедово» с 9 декабря поедет быстрее. Во-первых, появятся дополнительные рейсы, во-вторых, сократится время в пути. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в компании.

- Рейсы будут выполняться каждые 30 минут в течение всего дня. Ранее поездка по этому маршруту занимала 45 минут вне зависимости от времени отправления. В соответствии с новым графиком движения некоторые рейсы будут выполняться за 40-42 минуты, - рассказали в компании «Аэроэкспресс».

В расписании появятся два новых рейса в 12.30 из аэропорта «Домодедово» и в 12.30 с Павелецкого вокзала. Раньше же в это время был перерыв — поезда с 12.00 до 13.00 не курсировали, что было не очень удобно для пассажиров.

Но и это еще не все. Цель компании максимально сократить время в пути. Совсем скоро поезда будут перевозить пассажиров с Павелецкого вокзала в аэропорт всего за 37 минут. Достичь скорости на маршруте позволит изменение инфраструктуры и новые быстрые двухэтажные аэроэкспрессы.

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