2018-12-07T17:12:37+03:00
Политика

Меркель произнесла последнюю речь в качестве главы ХДС

Канцлер Германии заявила, что для нее было большой честью 18 лет занимать пост председателя партии
Алена Басавина
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Меркель в последний раз выступила перед ХДС в качестве председателяМеркель в последний раз выступила перед ХДС в качестве председателяФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз выступила на съезде партии Христианско-демократического союза в качестве председателя. Она поблагодарила своих коллег, которые были с ней рядом на протяжении 18 лет.

По словам Меркель, председателем ХДС она стала 10 апреля 2000 года в Эссене. Свою задачу на посту главы партии она старалась все это время исполнять со страстью и самоотверженностью.

«Я не была рождена ни канцлером, ни председателем партии… Я всегда хотела с достоинством исполнять свои обязанности на государственных и партийных политических постах и однажды с достоинством покинуть их, потому мы все живем во времени», - призналась Меркель.

Она сказала, что в ее жизни пришло время открыть новую главу. Перех уходом со своего поста она испытывает только чувство благодарности.

«Это было большой радостью для меня, это было большой честью. Спасибо», - приводит слова канцлера РИА Новости. Речь Ангелы Меркель присутствующие поддержали бурными овациями.

Напомним, что на съезде в Гамбурге теперь должны выбрать преемника Меркель. Основными кандидатами на пост председателя являются генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и политик Фридрих Мерц.

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