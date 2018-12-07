Меркель произнесла последнюю речь в качестве главы ХДС

СЕГОДНЯ 16:08 2018-12-07T17:12:37+03:00

Меркель в последний раз выступила перед ХДС в качестве председателя Фото: REUTERS

Канцлер Германии заявила, что для нее было большой честью 18 лет занимать пост председателя партии

Изменить размер текста: A A

Канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз выступила на съезде партии Христианско-демократического союза в качестве председателя. Она поблагодарила своих коллег, которые были с ней рядом на протяжении 18 лет.

По словам Меркель, председателем ХДС она стала 10 апреля 2000 года в Эссене. Свою задачу на посту главы партии она старалась все это время исполнять со страстью и самоотверженностью.

«Я не была рождена ни канцлером, ни председателем партии… Я всегда хотела с достоинством исполнять свои обязанности на государственных и партийных политических постах и однажды с достоинством покинуть их, потому мы все живем во времени», - призналась Меркель.

Она сказала, что в ее жизни пришло время открыть новую главу. Перех уходом со своего поста она испытывает только чувство благодарности.

«Это было большой радостью для меня, это было большой честью. Спасибо», - приводит слова канцлера РИА Новости. Речь Ангелы Меркель присутствующие поддержали бурными овациями.

Напомним, что на съезде в Гамбурге теперь должны выбрать преемника Меркель. Основными кандидатами на пост председателя являются генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и политик Фридрих Мерц.