2018-12-07T20:25:28+03:00
Политика

Путин допустил подключение Греции к «Турецкому потоку»

Президент России считает, что сфера энергетики является частью взаимодействия двух стран
Алена Басавина
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Греция может подключиться к "Турецкому потоку"Греция может подключиться к "Турецкому потоку"Фото: пресс-служба президента РФ
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Россия планирует подключить греческие компании к проектам по доставке газа в Европу по южному маршруту. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

«Мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурных проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту», - приводит ТАСС высказываение президента.

По его словам, Греция может даже получить доступ к газопроводу «Турецкий поток». Также на данный момент уже практически построен трубопровод из Греции в Италию. В дальнейшем его могут начать использовать из-за экономической целесообразности.

Президент подчеркнул, что Россия многие годы обеспечивает больше половины потребности Греции в газе и 10% в нефти.

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