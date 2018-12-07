2018-12-07T20:31:32+03:00
Политика

Порошенко заявил, что готов выступить против России

По словам президента Украины, военное положение на Украине введено для быстрой мобилизации в случае российской агрессии
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Порошенко заявил о готовности Украины выступить против России. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

По словам президента, народ Украины не собирается смотреть на «ползучую аннексию» со стороны России. Страна полна решимости выступить, если Россия решится на ужесточение своей агрессии. Именно для этой цели в некоторых областях ввели военное положение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представитель «желтых жилетов» призвал не митинговать в Париже
Россия будет сокращать нефтедобычу до 228 тыс. баррелей в сутки
В Москве пенсионер скончался от падения под вагон метро
Правозащитнику Льву Пономареву сократили срок ареста
Путин допустил подключение Греции к «Турецкому потоку»
Место Меркель в партии ХДС заняла Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Экс-президент Армении лично явился в СИЗО
Путин назначил и.о. губернатора Сахалинской области
Хворостовского посмертно номинировали на премию «Грэмми»
Трамп предложил новую кандидатуру на пост генпрокурора США
Цена на нефть взлетела после договоренности ОПЕК
Митрополит Киевский и всея Украины отверг приглашение на объединительный собор
ФСИН прокомментировала новые фото тюремных застолий Цеповяза
Иван Охлобыстин поделился планами вернуться в церковь
Литва ввела санкции против России
В Интернете появился первый трейлер четвертой части фильма "Мстители"
Встреча представителей России и США по антитеррору состоится 13 декабря