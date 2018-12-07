Порошенко заявил, что готов выступить против России

СЕГОДНЯ 20:31 2018-12-07T20:31:32+03:00

По словам президента Украины, военное положение на Украине введено для быстрой мобилизации в случае российской агрессии

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Порошенко заявил о готовности Украины выступить против России. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

По словам президента, народ Украины не собирается смотреть на «ползучую аннексию» со стороны России. Страна полна решимости выступить, если Россия решится на ужесточение своей агрессии. Именно для этой цели в некоторых областях ввели военное положение.