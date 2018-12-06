Пять человек погибли в сирийском Хаджине от удара ВВС коалиции

СЕГОДНЯ 00:18 2018-12-06T00:19:49+03:00

Международная коалиция во главе с США в Сирии нанесла удар по домам мирных жителей Фото: REUTERS

Среди жертв и пострадавших в основном женщины и дети

Изменить размер текста: A A

Не менее пяти человек стали жертвами ракетного удара, который самолеты ВВС международной коалиции во главе с США нанесли по сирийскому городу Хаджину в провинции Дейр-эз-Зор. Среди погибших - женщины и дети.

Как передает в среду агентство SANA, бомбежке подверглись дома мирных жителей в селе Аль-Шаафа и Хаджине. Многим зданиям был нанесен серьезный ущерб, в том числе государственным учреждениям.

Также сообщается о пострадавших, большинство из которых женщины и дети. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, что 30 ноября коалиция уже бомбила деревню Шаафа, в результате чего погибли 30 мирных жителей, среди них женщины и дети.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что два дня назад возглавляемая Соединенными Штатами коалиция нанесла очередной ракетный удар по позициям правительственной арии Сирии в районе горной гряды аль-Гураб. К счастью, тогда никто не пострадал.