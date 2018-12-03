Коалиция нанесла удар по позициям армии Сирии

СЕГОДНЯ 01:41 2018-12-03T01:52:26+03:00

Коалиция во главе с США выпустила несколько ракет в направлении позиций сирийской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О ракетном обстреле в районе горной гряды аль-Гураб сообщило сирийское агентство SANA

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Возглавляемая Соединенными штатами так называемая «антиигиловская»* международная коалиция нанесла очередной ракетный удар по позициям правительственной арии Сирии в районе горной гряды аль-Гураб.

Об этом сообщило государственное сирийское информационное агентство SANA. По его данным, авиация коалиции выпустила несколько ракет вблизи населенного пункта Эс-Сухна на востоке страны.

Самолеты совершили атаку в воскресенье вечером, примерно в 20:00 по местному времени (21:00 мск). К счастью, в результате авиаудара мирные жители и солдаты сирийской армии не пострадали. В сообщении отмечается, что был нанесен только материальный ущерб.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 ноября западная коалиция нанесла авиаудар по сирийской деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, в результате погибли свыше 30 мирных граждан, большинство жертв авианалета – женщины и дети.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.