В России снизилось число людей, живущих за чертой бедности
По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года – с января по сентябрь – число людей, живущих за чертой бедности, в нашей стране снизилось на 700 тысяч человек (на 0,5 процентных пункта) по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составило 19,6 миллиона.
Ведомство отмечает, что показатель уровня бедности «имеет ярко выраженный сезонный характер» – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале, что объясняется выплатами премий в конце года.
В третьем квартале текущего года уровень бедности равнялся 12,9% (доходы ниже величины прожиточного минимума имели 19 миллионов россиян), во втором квартале – 12,8% (18,8 миллиона человек), а в I квартале 2018 года за чертой бедности жили 14,2% (20,8 миллиона человек), тогда как на фоне сезонности этого показателя в IV квартале 2017 года уровень бедности равнялся лишь 9,9%, передает Интерфакс.
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