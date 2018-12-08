2018-12-08T03:01:42+03:00
Экономика

В России снизилось число людей, живущих за чертой бедности

По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года материальное положение улучшилось у 700 тысяч россиян
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число живущих за чертой бедности россиян снизилось на на 700 тысячЧисло живущих за чертой бедности россиян снизилось на на 700 тысячФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года – с января по сентябрь – число людей, живущих за чертой бедности, в нашей стране снизилось на 700 тысяч человек (на 0,5 процентных пункта) по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составило 19,6 миллиона.

Ведомство отмечает, что показатель уровня бедности «имеет ярко выраженный сезонный характер» – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале, что объясняется выплатами премий в конце года.

В третьем квартале текущего года уровень бедности равнялся 12,9% (доходы ниже величины прожиточного минимума имели 19 миллионов россиян), во втором квартале – 12,8% (18,8 миллиона человек), а в I квартале 2018 года за чертой бедности жили 14,2% (20,8 миллиона человек), тогда как на фоне сезонности этого показателя в IV квартале 2017 года уровень бедности равнялся лишь 9,9%, передает Интерфакс.

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Если средний доход на члена семьи в России меньше прожиточного минимума, то считается, что семья живет за чертой бедности (подробности).

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