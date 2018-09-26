Расслоение в России снова как накануне революции 1905 года

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-26T01:51:30+03:00

Если средний доход на члена семьи в России меньше прожиточного минимума, то считается, что семья живет за чертой бедности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Если средний доход на члена семьи в России меньше прожиточного минимума, то считается, что семья живет за чертой бедности

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По данным Счетной палаты, под этот критерий у нас подпадает около 20 млн. граждан, или каждый седьмой житель (подробно мы писали в материале «Кто такие бедные?»). Это почти в два раза меньше, чем в 2000 году, но на треть больше, чем в 2012 году. Зато пока бедные беднели, богатые - богатели: число долларовых миллиардеров в России только прирастало. Так, в списке Forbes за 2018 год уже свыше 100 россиян с совокупным состоянием более $410 млрд. А ведь еще два года назад их было почти на три десятка меньше.

ПЕРЕПАД СОЦИАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Исследовательская группа экономистов во главе с Томом Пикетти из Парижской школы экономики приводит такие данные: 1% богатейших граждан России получает 20% доходов всей страны, из них половина (10% доходов страны) приходится на олигархов - миллиардеров из списка Forbes (0,1% населения). И, наконец, стандартная оценка по 10% самых богатых: они получают 45% дохода страны - как раз та пропорция, которая была накануне первой русской революции в1905 году.

Любопытный факт: за рубежом российские олигархи держат около $1 трлн. Эта цифра сопоставима с общей стоимостью всех российских домохозяйств. Ничего подобного нет больше нигде в мире. А по неравномерному распределению богатств Россия - абсолютный чемпион (см. графику). Неравенство - это не просто обидно, но и опасно. Чем больше разрыв, тем выше социальная напряженность. Наше правительство неравенство доходов пытается сократить социальными пособиями, повышением минимальной зарплаты. А вот на возвращение прогрессивного подоходного налога, когда после определенных сумм НДФЛ становится заметно выше стандартных 13%, пока не решается. Что касается имущественного расслоения, то здесь вообще никаких подвижек. Во многих странах существуют разные налоги на богатство (роскошь) - прогрессивная шкала на дорогие автомобили, недвижимость. У нас это формально тоже присутствует, но разница в ставках налога абсолютно незаметная. Или налог на наследство. Если в США наследники какого-нибудь Рокфеллера заплатят кругленькую сумму за вступление во владение заводами-пароходами, то дети российского олигарха - ни копейки. Налог на наследство в России с 2006 года отменен.

- Те, кто достигли богатства, стараются закрепить свое положение и устранить угрозу конкуренции (равных возможностей. - Ред.). Им невыгодно бороться за равенство, им важно видеть себя среди победителей, - объясняет Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической школы (РЭШ).

Экономисты замечают, что конечная цель любых преобразований - не рост ВВП как таковой, - благодаря ему должна улучшиться жизнь как можно большего числа живущих в стране. У нас же рост ВВП привел лишь к повышению благосостояния меньшинства, отдельно взятой кучки. Неудивительно, что российские реформы последних лет не пользуются популярностью у народа.

- Понятно, на кого работает такая экономика, ведь богатство дает возможность влиять на политические процессы, - поясняет Сергей Гуриев, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития. - Ликвидировать сложившееся неравенство мешают популисты у власти, которые и строят коррумпированную систему, и сместить их на выборах не представляется возможным. Бизнес-элиту, олигархов вполне устраивает статус-кво.

Если опуститься от уровня списка Forbes и просто богачей до обычных менеджеров и работяг, то здесь появляется понятие регионального неравенства - в России оно одно из самых высоких среди развитых стран. Вы уже догадались, о чем речь? Да, уровень жизни, доходов в Москве, Санкт-Петербурге несопоставимо выше, чем в небольших городах в дальних уголках страны. Неравенство касается и доступа к качественному здравоохранению, образованию. И это уже - неравенство возможностей.

Откуда выросло это неравенство, известно - рывок первичного накопления капитала, ну или, если так больше нравится, разграбления начала 1990-х. Но ведь прошло уже четверть века. Многим странам такого периода для снятия напряженности оказалось вполне достаточно.

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ПУСТЬ БУДУТ БОГАТЫЕ, НО НЕ БУДЕТ БЕДНЫХ

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), самое низкое расслоение по доходам в Дании, Словении, Словакии и Норвегии. А самое высокое - в Чили, Мексике, Турции, Израиле и США. При этом экономисты связывают уровень жизни с уровнем демократии: примеров стран с богатым населением при авторитарном режиме на карте мира лишь единицы. Интересно, почему же тогда в демократических Штатах такой уровень неравенства? Тут уместно вспомнить анекдот про дворянку, удивленную революцией 1917 года.

- Чего требуют эти люди? - интересуется она у служанки, услышав с улицы шум митинга.

- Хотят, чтоб не было богатых, мадам.

- Странно... Мой дедушка-декабрист выходил в 1825 году на площадь, наоборот, чтоб не было бедных.

Неравенство доходов само по себе не имеет значения - гораздо важнее разница доступа к необходимым социальным благам - медицине, образованию, жилью и т. п. А с этим в США более-менее порядок - бедные всем необходимым обеспечены.

- Пусть показатель неравенства в США выше, чем в Камбодже, однако и уровень бедности в последней несоизмеримо выше. Так что все относительно, - комментирует бизнес-консультант, колумнист Forbes Билл Конерли.

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НЕ ДОВОДИТЬ ДО ВЗРЫВА

У России и Китая много общего: и огромная территория, и приличный разрыв в уровне жизни между крупными городами и сельской местностью, и коррумпированность чиновников. Не говоря уже о социалистическом прошлом. Переход от плановой экономики к рыночной в Китае прошел более плавно и спокойно, чем в России. Однако экономический бум последних десятилетий привел и его к неравномерному распределению доходов и богатств. Появилась прослойка весьма состоятельных «новых китайцев», имеющих доступ ко всем благам цивилизации, отправляющих детей получать образование за границу. Зато и уровень бедности, с которой государство всячески боролось с помощью многолетних национальных программ, значительно сократился. Интересно, что в Китае сегодня особенно востребованы низкоквалифицированные кадры: остро не хватает рабочих рук. Поэтому зарплата самых низкооплачиваемых работников ежегодно увеличивается на 10%.

Бурный экономический рост последних десятилетий в Южной Корее тоже не потянул за собой рост неравенства во многом благодаря жесткой экономико-социальной политике государства.

Зато есть страны, в которых рост неравенства в итоге привел к социальному взрыву. Речь об арабских революциях 2012 года. По наблюдению востоковеда-арабиста Марианны Беленькой, так называемая арабская весна привела в итоге к заметным положительным изменениям. Неравенство в Тунисе или Египте, понятно, быстро не сократится. Но власть по крайней мере вступила в диалог с народом - начались демократические изменения. А за политическими свободами начались и экономические: в частности, были умерены аппетиты кормящихся при власти кланов.

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ВАЛЮТНОЕ РАВНОПРАВИЕ

Конец гегемонии доллара приведет к снижению напряженности

Глава отдела макроэкономических и геополитических исследований инвестиционной компании Barings Кристофер Смарт напоминает о том, что неравенство может быть не только внутри стран, но и между ними. Так, источником политической и экономической силы на международной арене может быть и валюта. Показательный пример - американский доллар, который стал мерилом большинства международных торговых операций. В ближайшие годы санкции приведут к тому, что доллар несколько утратит свое могущество, и, возможно, страны переключат внимание на канадский, австралийский доллары, швейцарский франк или даже юань. Чем больше будет сильных валют, тем меньше неравенства будет в мире, считает эксперт.