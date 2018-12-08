СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-08T10:46:19+03:00

Пять человек пострадали в ДТП с трактором у аэропорта Домодедово Фото: Татьяна Коркина

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В субботу утром, 8 декабря, ДТП случилось на подъезде к московскому аэропорту Домодедово. Около 08:10 мск там столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и трактор.

Как уточнили в пресс-службе подмосковного главка МВД России, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек, причем всех их пришлось госпитализировать. Также в правоохранительных органах отметили, что все пострадавшие в момент ДТП находились в салоне иномарки.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции: они выясняют все обстоятельства и причины случившегося, передает ТАСС.

Кстати, это уже не первое ДТП с участием сельскохозяйственной техники. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года на Киевском шоссе в Москве также столкнулись легковушка и трактор. Тогда пострадали два человека, в том числе беременная женщина, которая была за рулем легкового автомобиля.