Украинская «бригада будущего» получила на вооружение старую советскую технику

СЕГОДНЯ 11:52 2018-12-08T11:52:56+03:00

Речь идет о созданном в незалежной в ноябре этого года соединении морской пехоты

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Украинский полковник Николай Палас заявил, что созданное в ноябре соединение морской пехоты, которое, по его словам, можно назвать «бригадой будущего», получит «современную» боевую технику. При этом он уточнил, что в часть уже поступают танки Т-80, собиравшиеся еще в СССР, и бронетранспортеры БТР-7 - модернизация советского БТР-70.

Также военный отметил, что «бригаду будущего» планируется вооружить украинскими бронеавтомобилями «Варта» и ПТРК «Стугна-П», а также модернизированным стрелковым оружием.

В результате, как заверил Палас в интервью газете «Народная армия», новое соединение «будет олицетворять все высокие стандарты, которым следует каждое подразделение вооруженных сил Украины (ВСУ)».

Между тем обстановка в ВСУ далека от образцовой: в СМИ регулярно появляются сообщения о серьезных проблемах украинской армии.

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