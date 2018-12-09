Чубайс: Российский бизнес заслуживает благодарности за то, что он сделал для страны

СЕГОДНЯ 03:32 2018-12-09T04:41:00+03:00

Глава «Роснано» отметил, что традиция высокой социальной ответственности отечественного бизнеса была заложена еще в XVIII веке

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Российские предприниматели заслужили благодарность за то, что они сделали для развития страны. Такое мнение высказал глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая на Общероссийском гражданском форуме.

«Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось сказать бизнесу спасибо за то, что бизнес сделал для развития страны», - посетовал он.

Председатель правления компании отметил, что традиция высокой социальной ответственности отечественного бизнеса была заложена еще в XVIII веке. А после развала СССР, как утверждает глава «Роснано», именно предприниматели «страну отстроили» и восстановили «безнадёжно обрушившиеся» советские предприятия.

Он поделился с собравшимися еще одной мыслью: по мнению Анатолия Чубайса, власть, бизнес и общество в России недолюбливают друг друга и никто никому не доверяет.

«Если посмотреть ситуацию в целом в большом треугольнике – власть, бизнес и общество, – мне она кажется удивительно гармоничной в том смысле, что власть недолюбливает общество и не любит бизнес, общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, бизнес с недоверием относится к власти, а что такое общество, вообще не понимает», - приводит его слова ТАСС.