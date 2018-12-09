Чубайс: Российский бизнес заслуживает благодарности за то, что он сделал для страны
Российские предприниматели заслужили благодарность за то, что они сделали для развития страны. Такое мнение высказал глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая на Общероссийском гражданском форуме.
«Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось сказать бизнесу спасибо за то, что бизнес сделал для развития страны», - посетовал он.
Председатель правления компании отметил, что традиция высокой социальной ответственности отечественного бизнеса была заложена еще в XVIII веке. А после развала СССР, как утверждает глава «Роснано», именно предприниматели «страну отстроили» и восстановили «безнадёжно обрушившиеся» советские предприятия.
Он поделился с собравшимися еще одной мыслью: по мнению Анатолия Чубайса, власть, бизнес и общество в России недолюбливают друг друга и никто никому не доверяет.
«Если посмотреть ситуацию в целом в большом треугольнике – власть, бизнес и общество, – мне она кажется удивительно гармоничной в том смысле, что власть недолюбливает общество и не любит бизнес, общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, бизнес с недоверием относится к власти, а что такое общество, вообще не понимает», - приводит его слова ТАСС.