Погода в Москве на 9 декабря 2018 года: жителей столицы ждет «снежный удар»

СЕГОДНЯ 07:37 2018-12-09T07:37:37+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 9 декабря 2018 года. Так, воскресенье мороз начнет отступать, и в столице немного потеплеет: столбики термометров опустятся лишь до -1..-3 градусов. При этом небо вновь будет затянуто облаками.

Что касается осадков, то, как утверждают специалисты, москвичам следует готовиться к «снежному удару». В центре «Фобос» заявили, что умеренный снегопад начнется в городе после 09:00 мск и продлится до утра понедельника. В итоге, как ожидается, снежный покров вырастет с нынешних 14 сантиметров до 17-19 сантиметров.

Кроме того, метеорологи предупреждают, что на дорогах и тротуарах местами образуется гололедица. Ветер же будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 10 декабря, температура воздуха в мегаполисе не изменится и, так же как и днем, составит -1…-3 градуса, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток осадки не прекратятся: в городе продолжит идти снег.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, осень-2018 в Москве вошла в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Хотя закончилась она по-настоящему зимней погодой. А вот сама зима с первых же дней начала показывать свое непостоянство: в декабре мороз и оттепель то и дело сменяют друг друга.