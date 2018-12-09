Пашинян призвал граждан Армении активно участвовать в парламентских выборах

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-09T09:54:27+03:00

На места в Национальном собрании претендуют 11 партий и блоков

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал сограждан активно участвовать в досрочных парламентских выборах, которые проходят в республике в воскресенье, 9 декабря.

«Несмотря на дождь и снег, призываю всех идти на голосование», - написал политик на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье в Армении проходят внеочередные парламентские выборы. В 08:00 по местному времени (07:00 мск) в республике открылись более двух тысяч избирательных участков.

По данным армянского Центризбиркома, в этот раз на места в Национальном собрании претендуют 11 политических сил - это девять партий и два политических блока, в том числе коалиция «Мой шаг», возглавляемая нынешним Пашиняном.

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