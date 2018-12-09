В США отменили запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником

СЕГОДНЯ 10:06 2018-12-09T10:34:14+03:00

Решение отложить полет было принято за семь секунд до старта

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В воскресенье, 9 декабря, появилась информация о том, что американская компания United Launch Alliance (ULA) отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведывательным спутником.

Так, ракета должна была стартовать с базы Вандерберг, расположенной в американском штате Калифорния, в 20:15 по местному времени (07:15 мск). Однако, как отметили в ULA, произошла «непредвиденная ошибка».

«Запуск Delta IV Heavy, выполняющий миссию NROL-71 для Национального управления военно-космической разведки США, был отменен сегодня из-за непредвиденной ошибки», - говорится в официальном Twitter оператора пуска United Launch Alliance.

Стоит отметить, что решение отложить полет было принято всего за семь секунд до старта. Что касается даты нового запуска, то она пока не определена.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее запуск аппарата переносился уже несколько раз. Так, в минувшую субботу, 8 декабря, старт отложили из-за проблем с резервным каналом связи между центром управления и стартовой площадкой.