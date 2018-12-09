2018-12-09T12:56:31+03:00
Происшествия

В Египте двое россиян погибли в ДТП

Авария произошла на трассе, связывающей Каир и курортный город Хургада
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воскресенье, 9 декабря, появилась информация о ДТП в Египте, в результате которого погибли двое россиян. Как уточнили в консульском отделе посольства РФ, авария произошла в минувшую субботу вечером на трассе, связывающей Каир и курортный город Хургада.

«ДТП произошло на трассе ближе к Рас-Гарибу (город, расположенный приблизительно в 140 километрах от Хургады). Погибли два человека, один легко ранен», - сказал представитель дипмиссии РИА Новости.

Что точно произошло, пока не известно. По предварительным данным, автомобиль с россиянами столкнулся с грузовиком.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде назвали блефом планы Украины по созданию ядерного оружия
Умер актер Тарас Мельничук из сериала «Возвращение Мухтара»
РЖД 10 декабря представят в Москве макет нового плацкарта
Пушков прокомментировал заявление СБУ о «причастности России к протестам во Франции»
МЧС предупредило о снегопаде и гололеде в Москве
Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Пропавшая участница «Мисс Вселенная-2018» благополучно добралась до Таиланда
Порошенко подписал указ о выплате стипендии задержанным в России украинцам
Украина должна выплатить $12 млрд по внешнему госдолгу
В России стали чаще брать взятки
Ума Турман сфотографировалась на фоне протестов «желтых жилетов» в Париже
В США отменили запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником
Пашинян призвал граждан Армении активно участвовать в парламентских выборах
Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам
На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие
Пес почти месяц ждал хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии
В Армении проходят внеочередные парламентские выборы
В США назвали четыре вида смертоносного оружия России
У берегов Сардинии сломался круизный лайнер, на борту которого 390 человек