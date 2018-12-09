В Египте двое россиян погибли в ДТП

СЕГОДНЯ 12:56 2018-12-09T12:56:31+03:00

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В воскресенье, 9 декабря, появилась информация о ДТП в Египте, в результате которого погибли двое россиян. Как уточнили в консульском отделе посольства РФ, авария произошла в минувшую субботу вечером на трассе, связывающей Каир и курортный город Хургада.

«ДТП произошло на трассе ближе к Рас-Гарибу (город, расположенный приблизительно в 140 километрах от Хургады). Погибли два человека, один легко ранен», - сказал представитель дипмиссии РИА Новости.

Что точно произошло, пока не известно. По предварительным данным, автомобиль с россиянами столкнулся с грузовиком.