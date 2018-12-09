Выходные дни на январские праздники-2019: в Роструде рассказали, как отдыхаем на Новый год

СЕГОДНЯ 15:04 2018-12-09T15:04:58+03:00

В ведомстве подчеркнули, что выходным дням на январские праздники-2019 будет предшествовать шестидневная рабочая неделя

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В Федеральной службе по труду и занятости рассказали, какие выходные дни на январские праздники-2019 нас ожидают, и как мы отдыхаем на Новый год в целом.

Так, по данным заместителя главы Роструда Ивана Шкловеца, в этот раз на долю россиян выпало аж десять свободных дней - с 30 декабря до 8 января включительно, а в среду, 9 января, уже нужно будет выйти на работу.

При этом новогодним выходным будет предшествовать шестидневная рабочая неделя - с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. Такой график позволяет не прерывать праздничные каникулы.

Выходной день с субботы 29 декабря перенесли на понедельник 31 декабря

Что же касается выходных в начале 2019 года, то нерабочие дни с субботы и воскресенья 5 и 6 января были добавлены к празднованию Первомая. Таким образом, россияне смогут отдохнуть не только в первый день последнего весеннего месяца, но также 2 и 3 мая, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в том году депутаты вновь выступали с инициативой о сокращении новогодних праздников, однако законопроект не нашел поддержки в Госдуме. Более того, около 70% россиян выступают против коротких каникул.