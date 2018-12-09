Нарышкин рассказал о своем знакомстве с Путиным

СЕГОДНЯ 17:48 2018-12-09T18:03:52+03:00

Оказалось, что директор СВР и президент России когда-то вместе прыгали с парашютом

Изменить размер текста: A A

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным в далеком 1980 году, когда начал работать вместе с ним в разведывательном подразделении в Ленинграде.

Кроме того, как оказалось оба мужчины учились на годичном факультете в Краснознаменном институте (ныне Академия внешней разведки) и перед поступлением вместе прыгали с парашютом.

"Обучению в академии предшествовал такой небольшой этап военных сборов, был такой элемент как прыжок с парашютом. Поэтому мы довольно основательно изучали и устройство парашютной системы - парашютная система Д-6, очень надежная, - ну и совершили один прыжок", - рассказал Нарышкин в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Глава СВР подчеркнул, что Владимир Путин отлично понимает тонкости профессии разведчика, а потому между ними часто возникает профессионально обсуждение отдельных вопросов.

Ранее сайт kp.ru уже раскрывал оперативный псевдоним президента России, который тот использовал во время учебы в разведывательной школе. Оказалось, что Владимир Владимирович скрывался за фамилией Платов.