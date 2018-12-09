В Госдуме прокомментировали обвинения в "причастности" России к протестам во Франции
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление французских властей о якобы причастности России к протестным акциям против повышения цен на бензин в республике.
Напомним, что ранее с объявлением о начале соответствующего расследования выступил министр иностранных дел европейского государства Жан-Ив Ле Дриан. При этом он сразу подчеркнул, что у официального Парижа нет никаких доказательств "причастности" Москвы, и все ограничивается лишь слухами.
"Это смешно. С другой стороны, уже весь мир понимает, что это клоунада", — прокомментировал происходящее российский парламентарий.
При этом он назвал сложившуюся ситуацию продолжением тренда на обвинение России во всех проблемах, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что впервые обвинения о "причастности" Москвы к организации беспорядков "желтыми жилетами" прозвучали от руководства Службы безопасности Украины.