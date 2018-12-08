Корреспондент «КП» попала под обстрел газовыми гранатами во время беспорядков в Париже

Прямо в нас летит коктейль молотова. Я и милая леди на велосипеде, которая пытается объяснить мне дорогу, с визгом бросаемся к ближайшему подъезду и умоляем старушку-консъержку пустить нас в подъезд. Пускают даже велосипед. На улице вспыхивает автомобиль, и сквозь щелочку мы наблюдаем за пламенем. Трудно представить, что все происходит в трехстах метрах от Елисейских полей в самом сердце Парижа.

- Если вы побежите очень быстро, за углом ваш отель, - говорит велосипедистка. – Пока в дыму ничего не видно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681369" frameborder="0"></iframe> Протесты в Париже: репортаж спецкора «КП».В столице Франции продолжаются акции протеста. Чего добиваются «жёлтые жилеты»? В ситуации разбирается спецкор «КП» Дарья АсламоваДарья АСЛАМОВА

Это кажется мне просто невероятным. И я решаю рискнуть. Через пару минут я бьюсь в дверь когда-то элегантного отеля «Джордж Вашингтон», чьи окна сейчас заколочены деревянными щитами.

Мне трудно представить, что от вокзала Сент-Лазар, куда меня пригласили на ужин друзья, я добиралась два часа! В моем районе, на шикарных Елисейских полях, еды не достать. Но в полседьмого хозяин кафе велит нам убираться. Прямо рядом с брассери толпа протестующих подожгла шины. Пара китайских туристов вцепляется в моих товарищей и просит их проводить до отеля. Они перепуганы до смерти.

Трудно представить, что все это происходит в самом сердце ПарижаФото: Дарья АСЛАМОВА

Я легкомысленно говорю, что доберусь сама. Тут идти всего пятнадцать минут. Но около вокзала группа «желтых жилетов» строит баррикады. Рядом взрываются слезоточивые гранаты, и толпа в панике бросается в здание вокзала. Меня сбивают с ног, и в какой-то момент мне кажется, что сейчас меня затопчут. Каким-то чудом я сползаю по ступенькам и падаю на дорогу прямо в лужу, совершенно мокрая, в порванных колготках. (Это вторые колготки за день!) Я натягиваю на голову свитер и бегу с колотящимся сердцем, стараясь не дышать, пока клубы дыма не остаются позади.

Протестующие строят на улицах баррикады, поджигают автомобили, бьют витриныФото: Дарья АСЛАМОВА

Теперь я окончательно потерялась. Полицейские постоянно заворачивают меня. «Мадам, туда нельзя и сюда нельзя. Там идет уличные бои. Идите вокруг». Куда вокруг? Прямо на моих глазах пацаны громят банкоматы. Я крепко прижимаю к себе сумку и ускоряю шаг. Метро не работает, такси не найти. Я иду мимо разгромленных витрин, мимо когда-то роскошных ресторанов, заколоченных модных кафе. Меня охватывает паника.

Участники движения "желтые жилеты" протестуют против повышения цен на бензинФото: Дарья АСЛАМОВА

Наконец я встречаю ребят в «желтых жилетах», которые пытаются найти мой отель по навигатору. И вдруг, как кошмар, на нас надвигается толпа полицейских с палками в руках. Один из парней вталкивает меня в нишу между домами. Его жестоко избивает палкой полицейский. Вижу кровь на его лице, и мне становится дурно. Покорно я поднимаю руки вверх. В одной держу карту Парижа. «Я туристка!» - в ужасе кричу я. Полицейский прикладывает палец к губам. «Тихо! Где ваш отель?» «Я не знаю! Только адрес!» «Можете рискнуть подняться по улице, но держитесь ближе к домам, и если увидите столкновение, убегайте». Чудесный совет!

Столкновение полицейских и «желтых жилетов» около Триумфальной аркиФото: Дарья АСЛАМОВА

Когда я оказываюсь наконец в отеле, то вижу, что у меня дрожат руки. Лицо все в пятнах от аллергии от слезоточивого газа, когда я снимала утром столкновение полицейских и «желтых жилетов» около Триумфальной арки, я замешкалась и попала прямо под обстрел. У меня текло изо рта, носа, глаз. Я совершенно ослепла. Я видела только камни мостовой и даже не поняла, что падаю. Меня схватил за капюшон какой-то мужчина и потащил в соседний переулок. Полиция не захотела меня пускать. «Пресса!» - закричала я. Надо мной сжалились и отвели в единственное открытое кафе, куда полицейские бегали в туалет. Хозяин-итальянец отвел меня к умывальнику, как собака-поводырь. Я была совершенно беспомощной. Я рыдала и смывала остатки косметики.

Корреспондент «КП» Дарья Асламова попала под обстрел газовыми гранатамиФото: Дарья АСЛАМОВА

- 35 лет живу в Париже, но никогда такого не видел, - тихо говорил он, слушая, как я всхлипываю. – Моя жена (она в живет в соседнем доме) боится выйти на улицу.

- Очень ее понимаю, - отвечаю я, видя в зеркале свое лицо панды.

Мы слышим на улицы взрывы.

- Вам надо выпить чего-нибудь, чтобы успокоиться.

- А у вас есть вино?! В Париже?

Это кажется чудом. И следующие полчаса я слушаю скучную историю жизни итальянского эмигранта только потому, что у него единственного в районе нашлась бутылочка вина. Неужели я в Париже?