2018-12-09T22:24:11+03:00
Политика

Блок Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении

Такие результаты были получены по итогам обработки бюллетеней с 29 участков из 2010
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На места в Национальном собрании претендуют 11 политических силНа места в Национальном собрании претендуют 11 политических силФото: REUTERS
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На парламентских выборах в Армении в настоящий момент лидеру блок "Мой шаг", главой которого является исполняющий обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Согласно результатам обработки бюллетеней с 29 избирательных участков из 2010 в поддержку движения главы правительства высказались 59,71% граждан. Такие данные предоставили в воскресенье, 9 декабря, в ЦИК республики.

В то же время партия "Процветающая Армения" пока набирает 15,21% голосов, фракция "Дашнакцутюн" - 9,78%, "Просвещенная Армения" - 5,52%, а Республиканская партия Армении - 5,09%.

Напомним, что на места в Национальном собрании претендуют всего 11 политических сил - девять партий и два политических блока. Голосование проходило с 08:00 по местному времени (07:00 мск) до 20:00 (19:00 мск).

Сайт kp.ru писал о том, что принять участие в выборах могли лишь те граждане Армении, которые в момент их проведения находились на территории страны.

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