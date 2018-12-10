В аэропорту Киева совершил жесткую посадку пассажирский самолет

СЕГОДНЯ 00:46 2018-12-10T01:20:54+03:00

По предварительным данным, никто не пострадал, лайнеры перенаправляют в другие воздушные гавани Украины

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В международном киевском аэропорту «Борисполь» случилось ЧП: в воскресенье вечером совершил жесткую посадку прибывший из Минска пассажирский самолет авиакомпании «Белавиа», сообщают украинские СМИ со ссылкой на людей, летевших другим рейсом из Брюсселя.

По словам пассажиров, их самолет из-за аварии не приняли в «Борисполе» и перенаправили в аэропорт «Киев» (Жуляны). Они говорят, что об этом объявил командир экипажа воздушного судна.

В результате инцидента закрыли одну взлетно-посадочную полосу и часть рейсов отправляют в другие воздушные гавани страны – в частности, в Харьков и Одессу. Отмечается, что на сайте аэропорта о произошедшем нет никакой информации, однако «Борисполь» отменил несколько вылетов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о ЧП в аэропорту Якутска, где в октябре прилетевший из Улан-Удэ пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате подломились основные опоры шасси.