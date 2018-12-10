Макаревич рассказал, почему решил возродить «Смак» на YouTube

СЕГОДНЯ 02:03 2018-12-10T02:14:35+03:00

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В воскресенье, 9 декабря, лидер легендарной «Машины времени» Андрей Макаревич накануне своего 65-летия побывал в гостях у Радио «Комсомольская правда» и рассказал много интересного. Например, почему решил возродить передачу «Смак» на YouTube. Он уточнил, что причина не в деньгах и не «хайпе».

«Мне хватает той популярности, что уже есть. Я просто понял, что соскучился по тому состоянию, когда эту программу вел на телевидении. Когда я был абсолютно свободен во всех своих затеях. Я мог приглашать кого хочу, говорить с ним о чем хочу», - признался «дедушка отечественного рока».

Музыкант посетовал, что не умеет резать так красиво, как это делает Иван Ургант, с которым Макаревич 12 лет вел кулинарную передачу, и рассказал, почему на обновленный «Смак» позвал не Урганта, а другого Ваню – своего сына.

«Во-первых, мне кажется это интересным. Он живой человек, он артист уже достаточно известный. У него, кстати, премьера скоро будет очередного фильма Гриши Константинопольского «Русский бес», где он играет главную роль. И он там в кадре просто от начала до конца. Потом – он хорошо готовит. В отличие от меня, он вегетарианец», - уточнил Андрей Макаревич.