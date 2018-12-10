Макаревич рассказал, когда он соберется в Донбасс
Лидер легендарной «Машины времени» Андрей Макаревич, на чьих песнях выросло несколько поколений, накануне своего 65-го дня рождения дал большое интервью Радио «Комсомольская правда». Он ответил на множество вопросов нашего журналиста Александра Гамова, в том числе и на «вопросы на засыпку».
Например, когда музыкант соберется в мятежные Донецкую и Луганскую народные республики: до сих пор Макаревич был только в Славянске – с украинской стороны. Правда, выступал он не перед военными, а перед детьми.
«Вот прекратятся военные действия между Украиной и ДНР и ЛНР – поеду», - сказал лидер «Машины времени».
И добавил: «Хотя вообще в Украине я бываю периодически. Пригласят – еду».
«А если Денис Пушилин, нынешний глава ДНР, пригласит? Насколько мне известно, он тоже любил «Машину времени», - поинтересовался Александр Гамов.
«Я не знаком с Пушилиным. Наверное, любил. Хорошо, спасибо ему большое. Но мне не нравится этот конфликт», - ответил Макаревич.
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