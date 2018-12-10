2018-12-10T07:38:11+03:00
Общество

Макаревич рассказал, когда он соберется в Донбасс

В большом интервью Радио «Комсомольская правда» музыкант ответил на множество вопросов [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Андрей Макаревич побывал в «КП» накануне своего юбилеяАндрей Макаревич побывал в «КП» накануне своего юбилеяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лидер легендарной «Машины времени» Андрей Макаревич, на чьих песнях выросло несколько поколений, накануне своего 65-го дня рождения дал большое интервью Радио «Комсомольская правда». Он ответил на множество вопросов нашего журналиста Александра Гамова, в том числе и на «вопросы на засыпку».

Например, когда музыкант соберется в мятежные Донецкую и Луганскую народные республики: до сих пор Макаревич был только в Славянске – с украинской стороны. Правда, выступал он не перед военными, а перед детьми.

«Вот прекратятся военные действия между Украиной и ДНР и ЛНР – поеду», - сказал лидер «Машины времени».

И добавил: «Хотя вообще в Украине я бываю периодически. Пригласят – еду».

«А если Денис Пушилин, нынешний глава ДНР, пригласит? Насколько мне известно, он тоже любил «Машину времени», - поинтересовался Александр Гамов.

«Я не знаком с Пушилиным. Наверное, любил. Хорошо, спасибо ему большое. Но мне не нравится этот конфликт», - ответил Макаревич.

Андрей Макаревич побывал в «Комсомолке» накануне юбилея.Корреспондент «КП» Александр Гамов расспросил музыканта о цензуре и новом «Смаке»Александр Ширков

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