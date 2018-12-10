В 2019 году цены на ОСАГО изменятся на 20 процентов

СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-10T07:34:45+03:00

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ЦБ еще в мае сообщал, что планирует изменить тарифный коридор для ОСАГО. Это значит, что цена станет более справедливой. Для некоторых водителей плата за страховку упадет, а вот многим придется выложить большую сумму. Изменение будет в пределах 20 процентов как вверх, так и вниз.

Сейчас текст документа находится в стадии окончательного согласования, после публикации указание вступит в силу через 10 дней, скорее всего в начале 2019 года.

Планируется, что цена страхования легковых авто для физлиц и индивидуальных предпринимателей упадет с 3432 до 2746, а максимальная вырастет с 4118 до 4942 рублей. Тарифы для мотоциклистов будут формироваться с вилкой в 10,9%, стоимость будет формироваться в пределах 694-1407 рублей, а для машин юридических лиц — 5,7% с 2058–2911 рублей. Владельцы такси заплатят от 4110 до 7399 рублей.

Прежде всего изменится коэффициент возраст-стаж. Если раньше учитывали четыре позиции, то теперь будут брать во вникание 58. Тем, кому всего 21 год и стаж вождения до двух лет будет присвоен самый высокий коэффициент в 1,87. Возрастная категория от 35 до 59 лет со стажем более пяти лет получит коэффициент в 0,96, а люди старше 59 лет с большим опытом - 0,93.

Это обосновано, так как все исследования показывают, что риск между категориями водителей «молодой» и «пожилой» отличается в 5,9 раза. А уровень риска между «новичками» и опытными водителями различается в 6,3 раза, пишет газета «Известия».

Коэффициент бонус-малус (КБМ) тоже важны показатель, он зависит от наличия страховых рисков. Система автоматически будет пересчитывать его раз в год 1 апреля. При долгом перерыве в вождении страховая история не будет обнуляться.

Система научится учитывать в расчете убытки, допущенные водителем по полисам без ограничений. А юридическим лицам присвоят единый КБМ для всех машин в автопарке.