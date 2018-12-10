Женщины легче переносят аномальный холод и жару

10 Дек. 08:52 2018-12-10T08:54:08+03:00

А вот мужчины могут даже погибнуть от морозов и высоких температур

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Исследователи пришли к выводу, что слабая половина человечества легче переносит аномальные погодные условия. Сильные морозы или жара действуют на женщин меньше, чем на мужчин. Последние оказались в зоне особого риска, так как могут умереть.

Исследователи пришли к выводу, что единичные дни жары или холода вредят всем, а вот затяжные (от трех дней), наносят больше время сильному полу. В попытках приспособиться к некомфортным температурным условиям организм изменяет артериальное давление, сердечный ритм, дыхание и мышечный тонус. Это ведет к риску сердечно-сосудистых заболеваний и сбою в дыхательной системе.

Заключение сделано после длительного анализа температурного режима и смертности в России. За последние 25 лет среднегодовая смертность мужчин всех возрастов превышает женскую почти на четверть. Во время волн жары, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней составляет более 25 0С, за каждый такой день число смертей женщин увеличивается на 11 человек из миллиона, а мужчин — на 17. А во время холодов, когда столбик термометра падает ниже 23 градусов, умирают 15 женщин и 20 мужчин.

Исследование проводили сотрудники Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина совместно с зарубежными коллегами.

Кстати, жара оказалась более коварной. В единичные дни потепления умирает 25 мужчин и 14 женщин, а вот кратковременный холод никак не влияет на статистику, пишет газета «Известия».

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