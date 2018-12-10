2018-12-10T11:03:46+03:00
Общество

В Госдуме предлагают запретить врачам и учителям получать любые подарки, кроме цветов

Всемирный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря
Сакина НУРИЕВА
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В Госдуме предлагают запретить врачам и учителям получать любые подарки, кроме цветов.В Госдуме предлагают запретить врачам и учителям получать любые подарки, кроме цветов.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Антикоррупционные правила могут быть применены по отношению к врачам, учителям и другим служащим организаций, находящихся в ведении госорганов субъектов и органов местного самоуправления. Они лишаться возможности получать любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции. Об этом сообщил директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.

Нововведение связано с тем, что в конце ноября правительством был внесен в Госдуму законопроект, распространяющий антикоррупционные стандарты на работников некоторых должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. В настоящее время указанные стандарты распространены только на федеральных служащих.

Отметим, всемирный день борьбы с коррупцией празднуется 9 декабря, а 25 декабря в России исполняется десять лет закону о противодействии коррупции.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вот уже три года в России собирает популярность "первосентябрьский флешмоб". Родители, вместо того, чтобы дарить букеты учителям на 1 сентября, решили перечислить деньги больным детям в фонд «Вера».

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