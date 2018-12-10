Путин и Медведев поздравили дирижера Юрия Темирканова с юбилеем
В понедельник, 10 декабря, у художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия Темирканова юбилей: ему исполняется 80 лет. С этим событием его уже поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев.
Так, российский лидер заметил, что именинник «делает культурную жизнь РФ и мира ярче и насыщеннее», а также поддерживает многие просветительские и благотворительные проекты.
«О Вашем самобытном и щедром таланте, его огромной созидательной, творческой силе без преувеличения знает каждый, кто ценит и любит классическую музыку», - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
А председатель правительства Дмитрий Медведев в свою очередь назвал Темирканова «олицетворением интеллигентности, достоинства и благородства». По словам премьера, любое выступление маэстро является «событием, привлекающим огромный интерес публики».
«Когда дирижирует маэстро Темирканов, произведения великих авторов наполняются особым смыслом, вызывают у слушателей сильные чувства», - цитирует Медведева официальный сайт кабмина.