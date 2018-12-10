2018-12-10T11:00:53+03:00
Политика

Путин и Медведев поздравили дирижера Юрия Темирканова с юбилеем

Президент РФ отметил самобытный и щедрый талант именинника, а премьер назвал его «олицетворением достоинства и благородства»
Дарья ИВАШКИНА
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Дирижер Юрий ТемиркановДирижер Юрий ТемиркановФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В понедельник, 10 декабря, у художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия Темирканова юбилей: ему исполняется 80 лет. С этим событием его уже поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев.

Так, российский лидер заметил, что именинник «делает культурную жизнь РФ и мира ярче и насыщеннее», а также поддерживает многие просветительские и благотворительные проекты.

«О Вашем самобытном и щедром таланте, его огромной созидательной, творческой силе без преувеличения знает каждый, кто ценит и любит классическую музыку», - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

А председатель правительства Дмитрий Медведев в свою очередь назвал Темирканова «олицетворением интеллигентности, достоинства и благородства». По словам премьера, любое выступление маэстро является «событием, привлекающим огромный интерес публики».

«Когда дирижирует маэстро Темирканов, произведения великих авторов наполняются особым смыслом, вызывают у слушателей сильные чувства», - цитирует Медведева официальный сайт кабмина.

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