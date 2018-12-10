2018-12-10T11:17:13+03:00
В мире

Из-за забастовки работников железных дорог в Германии остановилось движение поездов дальнего следования

Основное требование участников забастовки - повышение зарплат
Александр ДЖУМАЕВ
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Как сообщает издание Deutsche Welle, причиной забастовки является конфликт железнодорожников и их руководства, связанный с размером зарплаты последних.Как сообщает издание Deutsche Welle, причиной забастовки является конфликт железнодорожников и их руководства, связанный с размером зарплаты последних.Фото: REUTERS
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В понедельник, 10 декабря, компания Deutsche Bahn, управляющая немецкими железными дорогами, объявила о прекращении движения поездов дальнего следования. Причиной этому стала забастовка работников железнодорожного транспорта.

"Мы только что решили полностью прекратить движение поездов дальнего следования на всей территории Германии до дальнейшего уведомления. Все поезда, которые в данный момент находятся в движении, следуют только до следующей станции", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter компании

В некоторых федеральных землях Германии также было приостановлено движение пригородного железнодорожного транспорта. В их число входят Бавария, Северный Рейн-Вестфалия и Мекленбург-Передняя Померания, причем железнодорожный транспорт в Баварии был практически полностью остановлен. Немецкая столица также пострадала от забастовки: пригородные поезда S-Bahn в Берлине в понедельник будут курсировать по линиям значительно реже.

Как сообщает издание Deutsche Welle, причиной забастовки является конфликт железнодорожников и их руководства, связанный с размером зарплаты последних.

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