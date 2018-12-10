2018-12-10T11:51:51+03:00
Общество

В Латвии начала работу первая в истории страны русская онлайн-школа

По словам инициаторов проекта, создание этой школы - ответ на языковую реформу, затронувшую школы страны
Александр ДЖУМАЕВ
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Языковая реформа, затронувшая образовательные учреждения Латвии, предусматривает перевод школ, в которых преподавание ведется на языках национальных меньшинств, в число которых входит русский язык, на преподавание на латышском языке.Языковая реформа, затронувшая образовательные учреждения Латвии, предусматривает перевод школ, в которых преподавание ведется на языках национальных меньшинств, в число которых входит русский язык, на преподавание на латышском языке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Латвии открылась первая в стране онлайн-школа, преподавание в которой ведется на русском языке. Об этом сообщил местный публицист Вадим Гилис, который является инициатором проекта.

По словам Гилиса, примерно год назад он понял, что ему не нужно участвовать в парламентских выборах. "[Вместо этого] мне нужно сделать что-то, что даст какую-то реальную пользу нашим русским детям в Латвии. Нечто совершенно конкретное, то, что можно увидеть, понять и принять как попытку сохранить нашу и наших детей русскость", - написал Гилис в своем Facebook.

Проект осуществляется совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом. Преподаватели СПбГУ провели и первые уроки в новой школе, которые состоялись на прошедших выходных. На онлайн-занятиях по русскому языку, истории и литературе присутствовали 18 учеников.

Гилис подчеркул, что обучение в школе является полностью бесплатным. "По окончании обучения каждый слушатель онлайн-школы пройдет тесты и получит сертификат СПбГУ, что позволит ему иметь серьезные преимущества при поступлении на любой факультет университета на бюджетные места, что означает бесплатное обучение по программе бакалавриата", - добавил он.

Языковая реформа, затронувшая образовательные учреждения Латвии, предусматривает перевод школ, в которых обучение ведется на языках национальных меньшинств, в число которых входит русский язык, на преподавание на латышском языке. Предполагается, что реформа завершится к 2021 году. Стоит отметить, что некоторые предметы, связанные "с культурой и историей", все же планируется преподавать на русском языке.

Это решение властей Латвии вызвало недовольство части русскоязычных жителей страны. В ряде латвийских городов уже прошли манифестации против данного решения.

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