2018-12-10T11:59:21+03:00
Дом. Семья

На МКС доставили рождественские подарки

На космическую станцию доставлен специальный праздничный груз
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Космический "грузовик" доставил на МКС рождественские деликатесыКосмический "грузовик" доставил на МКС рождественские деликатесыФото: REUTERS
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Корабль SpaceX Dragon доставил специальный праздничный груз на Международную космическую станцию (МКС). Космический «грузовик» привез для астронавтов не только 5600 фунтов необходимого оборудования, но праздничные угощения, которые позволят почувствовать атмосферу Рождества и Нового года даже в космосе.

Для шести космонавтов 57-й экспедиции с Земли были переданы продукты для праздничного стола. В честь Рождества члены экспедиции смогут попробовать запеканку из стручковой фасоли, копченую индейку и и гарнир из запеченного батата с клюквенным соусом. На десерт космонавтам отправлено сдобное и песочное печенье. Кроме того астронавты смогут самостоятельно украсить праздничные кексы, для этого им направили тюбики с глазурью, передает телеканал «360».

Отметим, что 25 декабря, в день празднования Рождества по григорианскому календарю, на Международной космической станции запланирован выходной, пишет сайт телеканала «Звезда».

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