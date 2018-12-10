2018-12-10T14:35:47+03:00
Политика

Путин проведет встречу с Владимиром Потаниным

Переговоры президента России и генерального директора «Норникеля» пройдут 10 декабря
Алена Басавина
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Владимир Путин и Владимир Потанин встречались в декабре 2017 годаВладимир Путин и Владимир Потанин встречались в декабре 2017 годаФото: пресс-служба президента РФ
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Российский лидер Владимир Путин встретится с председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент работает в Москве, сегодня день внутренней работы, несколько внутренних совещаний. Из того, что будет публичным, президент сегодня примет председателя правления компании «Норильский никель» Владимира Потанина», - приводит ТАСС слова Пескова.

По его словам, глава государства традиционно уделяет повышенное внимание деятельности градообразующей компании, которая несет «большой груз социальных обязательств». По этой причине встречи с руководителем «Норникеля» проходят регулярно.

Песков также отметил, что на вечер 10 декабря запланирован международный телефонный разговор.

«Вечером, достаточно глубоким, мы не исключаем возможности поведения международного телефонного разговора. Сообщим в случае, если он состоится», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, что «Норникель» - это российская горно-металлургическая компания. Основные производственные площадки расположены на Таймырском полуострове в Норильске и на Кольском полуострове в Мончегорске.

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