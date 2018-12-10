Экстренную посадку совершил самолет, следовавший по маршруту Хельсинки-Москва
Воздушное судно вернулось в финский аэропорт из-за технической неисправности
Изменить размер текста:
Самолет финской авиакомпании Finnair, совершающий рейс Хельсинки-Москва, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Известно, что самолет успел провести в воздухе около 30 минут. Потом борт вернулся в Хельсинки. После небольшой задержки пассажиров пересадили в другое воздушное судно.