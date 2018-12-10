Экстренную посадку совершил самолет, следовавший по маршруту Хельсинки-Москва

10 Дек. 14:46 2018-12-10T16:57:28+03:00

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Самолет финской авиакомпании Finnair, совершающий рейс Хельсинки-Москва, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Известно, что самолет успел провести в воздухе около 30 минут. Потом борт вернулся в Хельсинки. После небольшой задержки пассажиров пересадили в другое воздушное судно.

«Это была техническая проблема. Борт повернул обратно в Хельсинки и нормально приземлился. Самолет поменяли, и наши клиенты смогли подняться на борт после небольшой задержки», - указала пресс-служба Finnair.

Отметим, что самолет вылетел из Хельсинки в 23:55 по местному времени. После замены пассажиры вылетели в Москву уже в 01:39 по местному времени.

Finnair – государственный авиаперевозчик Финляндии, крупнейшая авиакомпания страны. Базируется в аэропорту Хельсинки-Вантаа. По данным исследовательского бюро JACDEC, занимает шестое место в рейтинге самых безопасных авиакомпаний мира. На ее самолетах не происходило крупных аварий с 1963 года.