Экстренную посадку совершил самолет, следовавший по маршруту Хельсинки-Москва

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-10T14:46:23+03:00

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Самолет финской авиакомпании Finnair, совершающий рейс Хельсинки-Москва, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Известно, что самолет успел провести в воздухе около 30 минут. Потом борт вернулся в Хельсинки. После небольшой задержки пассажиров пересадили в другое воздушное судно.