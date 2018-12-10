Трутнев: Россия и Япония не обсуждали передачу Курильских островов
Вице-премьер России и уполномоченный президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев опроверг слухи о возможных переговорах по передаче Японии Курильских островов. Об этом он заявил, когда представлял нового и.о. губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.
По его словам, в ходе встреч президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии с Синдзо Абэ обсуждали только совместную экономическую деятельность по развитию островов.
«Что касается теоретически обсуждаемых слухов о том, что будет дальше с Курилами, могу вам сказать, что я по долгу службы участвую в целом ряде переговоров Владимира Владимировича Путина с Синдзо Абэ. Никакая проблема передачи островов там ни разу не обсуждалась», - приводит ТАСС слова Трутнева. Он добавил, что Япония может только инвестировать в острова.
Отметим, что ранее обеспокоенность процессом передачи южнокурильских островов высказали сахалинские депутаты. Представитель МИД России на Сахалине Владимир Носов заверил парламентариев, что никаких конкретных сроков решения проблемы мирного договора с Японией нет.