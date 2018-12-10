2018-12-10T16:48:39+03:00
Политика

Трутнев: Россия и Япония не обсуждали передачу Курильских островов

Уполномоченный представитель президента России на Дальнем Востоке указал, что Владимир Путин и Синдзо Абэ говорили только о совместной экономической деятельности
Алена Басавина
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Вице-премьер России и уполномоченный президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев опроверг слухи о возможных переговорах по передаче Японии Курильских островов. Об этом он заявил, когда представлял нового и.о. губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

По его словам, в ходе встреч президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии с Синдзо Абэ обсуждали только совместную экономическую деятельность по развитию островов.

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