Мэй подтвердила отмену парламентского голосования по Brexit
Британский премьер-министр заявила, что причиной этого стал нерешенный вопрос с границей на острове Ирландия
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Британский парламент 11 декабря не будет голосовать за условия выхода страны из ЕС. Информацию подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
По словам политика, причиной отмены стала неурегулированность проблемы границы на острове Ирландия. О сроках проведения другого голосования пока не сообщается.