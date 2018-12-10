2018-12-10T19:21:49+03:00
Политика

Мэй подтвердила отмену парламентского голосования по Brexit

Британский премьер-министр заявила, что причиной этого стал нерешенный вопрос с границей на острове Ирландия
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Британский парламент 11 декабря не будет голосовать за условия выхода страны из ЕС. Информацию подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По словам политика, причиной отмены стала неурегулированность проблемы границы на острове Ирландия. О сроках проведения другого голосования пока не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине раскольники пригрозили срывом «объединительного собора»
Адвокаты Бутиной просят суд назначить слушания по сделке с прокурорами
Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в организации убийства Хашкаджи
РЖД разработает новый дизайн для вагонов-купе
Лавров заявил о притеснении русскоязычного населения за рубежом
Путин стал кандидатом на звание «Человек года» по версии Time
ДНР сообщает о подготовке масштабного наступления со стороны Киева
Владимир Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток
Осужденный Улюкаев оплатил штраф в размере 130 млн рублей
В Иране военные хотят спровоцировать выпадение осадков при помощи дронов
«Детское Евровидение-2019» состоится в Польше
Около 40% коньяка, продаваемого в России - фальсификат, считает эксперт
В Северной Каролине в результате снежной бури погибли четыре человека
Из Китая начали вывозить туристов, задержавшихся из-за долгов туроператора
Трутнев: Россия и Япония не обсуждали передачу Курильских островов
Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе
Порошенко окончательно разорвал договор о дружбе с Россией
Путин откроет памятник Солженицыну в Москве
С 1 января 2019 года тепло для жителей Киева подорожает на 22,7%