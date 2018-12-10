Мэй подтвердила отмену парламентского голосования по Brexit

10 Дек. 19:21 2018-12-10T22:53:37+03:00

Британский премьер-министр заявила, что причиной этого стал нерешенный вопрос с границей на острове Ирландия

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Британский парламент 11 декабря не будет голосовать за условия выхода страны из ЕС. Информацию подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По словам политика, причиной отмены стала неурегулированность проблемы границы на острове Ирландия. О сроках проведения другого голосования пока не сообщается.

«Очевидно, что по ключевым аспектам сделки имеется широкая поддержка, но по одному вопросу - "бэкстопу" Северной Ирландии - существует повсеместная и глубокая обеспокоенность», - приводит ТАСС слова Мэй.

По ее словам, такое скорое голосование может привести к негативному решению большинством голосов. Поэтому стоит отложить его и продолжить обсуждение.

Тереза Мэй объявила, что не поддерживает идею повторного референдума o Brexit. Политик убеждена, что это приведет только к расколу страны.

Напомним, что Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. К этому времени правительство должно согласовать процедуру выхода с британскими законодателями и Европейским парламентом.